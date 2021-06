<span style='text-decoration: underline;'>CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’ARTISTE</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs figures artistiques et culturelles honorées</span>

Une pléiade d’artistes a été honorée lors d’une cérémonie, organisée mardi soir au théâtre régional «Abdelkader Alloula» d’Oran, à l’occasion de la journée nationale de l’artiste célébrée le 8 juin.

Cette cérémonie d’hommage, organisée par la direction de la culture avec la contribution de la maison de la Culture «Zeddour Brahim Belkacem» et du Théâtre régional (TRO), a vu la présence des autorités locales, des intellectuels et des artistes de divers genres artistiques .

L’artiste plasticienne Aouf Moukhalifa, Said Missoum, spécialiste du théâtre de marionnettes, le romancier Mahmoud Bouzid, le musicien Rahal Zoubir et le chanteur Baroudi Bakhda, qui n’a pas pu venir pour cause de maladie, ont été honorés en guise de reconnaissance aux œuvres accomplis sur la scène culturelle dans la capitale de l’Ouest du pays.

A cette occasion , des chanteurs dont Houria Baba Ahmed, Souad Bouali, Assia Haddad, Maati El Hadj, Messabih Houari et autres ont agrémenté cette cérémonie avec des chansons en genre oranais inspirées du terroir de la région sous la houlette du m’stro Bey Bekkai.

La cérémonie a donné lieu également à des récitals de poésie animés par les poètes Oussama Saad et Ahmed Salai,et des spectacles humoristiques présentés par la comédienne Karima Benziane connue du public du petit écran sous le nom de «Messaouda» et le comédien Houari Melouk, connu artistiquement sous le surnom de «Houari Ftita».