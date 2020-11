<span style='text-decoration: underline;'>Transferts d’eau</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs fuites réparées</span>

Dans le cadre des efforts de lutte contre la déperdition des quantités d’eau potable en provenance des stations et des barrages qui approvisionnent la wilaya d’Oran, une décision a été prise par la direction des ressources en eau de la wilaya d’Oran et la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor). Pour la réparation graduelle de toutes les fuites constatées dans ces transferts d’eau, notamment ceux de l’ouest de la wilaya en provenance d’Ain Temouchent et le Mao à l’est d’Oran.

Durant les dernières perturbations de l’approvisionnement d’eau, cette période a été exploitée pour la réapparition de ces fuites. Côté est, 3 fuites ont été réparées, mais sur le terrain, 3 autres fuites ont été découvertes, pour le côté ouest, 2 fuites ont été réparées mais 4 fuites ont été constatées tout au long du transfert Mao ainsi que 2 casses sur des vannes de ventouses.

Ces travaux finalisés ont permis de réparer une dizaine de fuites, donc la quantité d’eau qui parvient des barrages et des stations de dessalements arrive aux réservoirs sans enregistrer aucune fuite. Notons que l’alimentation en eau potable du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) a été réceptionnée en 2009. Un consortium d’entreprises nationales et étrangères a été chargé de la réalisation de ce grand projet qui a permis le transfert d’un volume hydrique de l’ordre de 45 millions de m3 au profit de la wilaya de Mostaganem et 110 millions de m3/an au profit de celle d’Oran.

Le premier lot de ce mégaprojet porte sur l’adduction des eaux à partir de oued Cheliff pour les transférer ensuite vers une première station de traitement à Sidi Laadjel. Le deuxième lot concernait le barrage de «Kerrada» sous forme d’un ouvrage hydraulique doté d’une capacité de 50 millions de m3 qui est exploitée par le biais de conduites reliant Oran sur une distance de 10 km en aller et retour.

En 2018, des travaux ont été entamés pour relier ce projet à d’autres wilayas de l’Ouest, notamment Relizane pour le transfert d’une quantité de 150.000 mètres cubes d’eau dessalée par jour. Cette opération permet de renforcer l’alimentation en eau potable au profit de 35 communes et 186 centres d’habitation, dont des localités éloignées de la wilaya de Relizane totalisant plus de 921.000 habitants.

Ce projet a enregistré la réalisation de réseaux de transfert et de distribution d’eau ainsi que plusieurs stations de pompage, outre six unités de stockage pour une capacité globale de 57.000 m3.

Fethi Mohamed