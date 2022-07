<span style='text-decoration: underline;'>Cycle primaire de l’éducation nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs mesures entreront en vigueur dès la prochaine rentrée</span>

Plusieurs mesures au profit du cycle primaire de l’éducation nationale entreront en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire.

C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, en marge de la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2022. Les mesures prévues concernent notamment l’allègement du cartable et l’équipement de 1600 écoles primaires en tablettes. M. Belabed a affirmé que les 1600 écoles du cycle primaire ont été sélectionnées et réparties sur l’ensemble du territoire national. Le ministre de l’Éducation nationale ajouté que le livre numérique sera utilisé gratuitement pour la première fois à l’école, en particulier au niveau primaire au profit de 5 millions et 200 000 élèves.

En plus du sport scolaire, M. Belabed a souligné que le secteur prendra en compte les orientations du Conseil des ministres organisé le 19 juin dernier. Le ministre de l’Éducation nationale a précisé dans ce sillage que l’enseignement technologique secondaire et général sera soutenu lors de la prochaine rentrée scolaire avec la nouvelle filière des arts avec ses quatre options, et ce, en application de la décision du président Abdelmadjid Tebboune. Il a annoncé aussi la création d’un lycée national des arts à Alger.

Par ailleurs, le ministre de l’Education a indiqué que les structures et équipements de base du secteur de l’éducation seront élargis avec la réalisation de 413 établissements. «Parmi eux, 268 sont primaires, 85 sont intermédiaires et 60 sont secondaires. En plus de 587 cantines scolaires. Avec l’augmentation du taux de couverture dans les cantines scolaires à 90% à la rentrée prochaine et à 100% en fin d’année», a-t-il détaillé. Le ministre a également souligné que la subvention scolaire devrait être payée avant septembre avec le ministère de l’Intérieur et une révision des cartes de transport.

M. Belabed a évoqué la loi organique pour les travailleurs du secteur de l’éducation, il a affirmé que les dernières retouches du projet de loi organique sur l’éducation nationale, qui sera bientôt prêt, améliorera la situation professionnelle et matérielle pour la communauté éducative et ouvrira de nouveaux horizons de promotion et bien-être professionnel.

Il convient de signaler que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2022, au cours de laquelle il leur a remis des médailles, des prix et des récompenses financières. Pour le Baccalauréat, le président de la République a décerné une distinction à la bachelière Teraka Fedoua de la wilaya de Aïn Defla, classée troisième, avec une moyenne de 19,23, filière Sciences expérimentales.

Le Président Tebboune recevra ultérieurement dans son bureau les deux premières lauréates absentes à cette cérémonie de distinction pour des raisons de santé. Il s’agit de Abbas Imene de la wilaya de Batna, détentrice de la meilleure moyenne (19,55) dans la filière Sciences expérimentales et Merdas Manar de la wilaya de Guelma, classée deuxième avec une moyenne de 19,23.

Mohand.S