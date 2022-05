<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les constructions et extensions illicites sur les plages</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs opérations d’assainissement programmées à Aïn El Turck</span>

Une opération de démolition a ciblé, dans la matinée d’hier, une construction illicite nouvellement érigée sur la plage de Beau Séjour, située dans le chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck.

L’opération, qui a été conduite par les services de l’Apc a nécessité le déploiement des forces de police, relevant de la brigade chargée de la protection de l’urbanisme et de l’environnement (Pupe) de la sûreté de daïra d’Aïn El Turck et ce, pour parer à toute fâcheuse éventualité. Selon des sources policières un procès verbal a été dressé contre le contrevenant, qui est également passible de poursuites judiciaires.

Nos sources indiquent encore qu’une action analogue devra être opérée, en cette fin de semaine, à l’intérieur du sordide marché communal des fruits et légumes d’Aïn El Turck où un autre contrevenant a construit illicitement une habitation. Initiée par les services de la daïra d’Aïn El Turck, ces opérations de démolition, qui se poursuivront dans le temps et sur l’espace, cibleront toutes les constructions et autres extensions illicites opérées sur les plages de la municipalité d’Aïn El Turck et ce, afin de tenter d’assainir l’environnement de ces lieux de séjour d’agrément, ayant été en grande partie ruralisé et clochardisé par l’incivilité et l’indigence des esprits. Il convient de noter que l’infraction en question sur les plages de cette daïra a pris des proportions démesurées, insensées et d’une insanité sans pareille au cours du confinement.

Vraisemblablement, les contrevenants ont exploité la crise sanitaire pour construire nuitamment des masures. Et comme le ridicule ne tue point, des contrevenants n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte dans ce massacre en s’appropriant toute honte bue des accès aux plages ou du moins ce qu’il en reste. Le vandalisme pur et dur, qui a harmonisé ses efforts avec l’incivilité, ont finalement et lamentablement enfanté du piteux état de ces accès, passages incontournables pour accéder à la plage. Certains de ces passages ont été, en effet, carrément obstrués par des riverains, qui se sont adjugés le droit pour réaliser une extension illicite de leurs habitations, allant même jusqu’à ériger des portes, alors que d’autres ont été tout simplement transformés en décharge à ciel ouvert dégageant des odeurs écœurantes. Il importe de noter également dans cette optique que la municipalité d’El Ançor et celle de Bousfer ont été aussi inscrites dans ces opérations de démolition, qui seront menées dans le cadre de la lutte contre la bidonvilisation des plages, ayant été initiée par le wali.

Les plages de ces deux municipalités devront être ciblées par cette action d’assainissement et ce, juste après celles du chef-lieu de la daïra. En somme, beaucoup de pain sur la planche attend les services de la daïra, qui ont décidé de bannir le sordide enfanté par les répugnantes constructions illicites.

Pour la gouverne, il y a lieu de rappeler qu’une opération combinée entre les forces de police et les gardes côtes de la marine nationale a visé quelques semaines auparavant cinq garages à bateau individuels, construits au niveau de la plage du village de Cap Falcon. Cette opération, ayant été lancée pour tenter d’annihiler un tant soit peu le phénomène des traversées clandestines, s’est soldée par la saisie de cinq embarcations équipées chacune d’un moteur d’une puissance de 115 chevaux de marque Mercury et Yamaha entre autres, ainsi qu’un considérable lot d’équipements de mer. Ces embarcations, qui auraient été dissimulées temporairement en attendant le moment propice pour prendre la mer.

Nos sources indiquent que cette action a été entamée parallèlement à d’autres opérations menées sur le terrain, conformément aux instructions adressées par le wali aux responsables locaux.

Rachid Boutlélis