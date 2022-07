<span style='text-decoration: underline;'>TAMANRASSET</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs opérations pour assurer l’approvisionnement en électricité durant l’été</span>

Plusieurs opérations ont été retenues pour assurer une alimentation régulière en électricité dans la wilaya de Tamanrasset, durant l’été, a-t-on appris auprès de la direction locale de la société «Sonelgaz- Distribution» chargée de la distribution de l’électricité et du gaz, une filiale du groupe Sonelgaz.

Dans ce sillage, la centrale électrique de la ville de Tamanrasset a été renforcée par deux (2) turbines à gaz d’une capacité de 36 mégawatts, alors que la centrale de production située dans la commune d’Idles (200 km du chef-lieu de wilaya ) s’est dotée de deux transformateurs d’une capacité d’un (1) mégawatt, a-t-on précisé. Ce programme de développement comprend aussi l’installation de quatre (4) transformateurs électriques et la réalisation d’un réseau électrique de 16,60 km pour raccorder ces transformateurs, en plus de la réhabilitation de 3,64 km de lignes électriques de basse tension, ajoute la source. S’agissant des zones d’ombre, huit (8) projets portant sur le raccordement de 783 foyers à l’électricité, à la faveur d’un réseau de distribution de 71,74 km, ont été réalisés, depuis début 2022, tandis que sept (7) autres projets similaires en chantier seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours, a-t-on fait savoir. Concernant l’électrification agricole, 757 exploitations agricoles ont déjà été raccordées au réseau, au moment où les travaux sont en cours d’exécution afin d’alimenter 395 autres exploitations en énergie électrique, ce qui permettra de dépasser un total de 1.150 exploitations alimentées en électricité à travers la wilaya, selon les explications de la direction locale de la société «Sonelgaz-distribution ». Dans la même période, des unités industrielles ont été raccordées aux réseaux de l’électricité et du gaz naturel, a-t-on signalé, ajoutant que l’effort consenti par la direction de distribution à Tamanrasset, a permis également de raccorder 845 foyers à l’électricité et 816 autres foyers au gaz naturel.