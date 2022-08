Plusieurs points à l’ordre du jour de la réunion du Bureau Fédéral le 29 août à Oran

Plusieurs points seront à l’ordre du jour de la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, prévue le lundi 29 août à 9h00 à Oran, en marge de la Coupe arabe des moins de 17 ans, a indiqué l’instance fédérale.

Parmi les points qui seront abordés lors de cette réunion qui sera présidée par le premier responsable de la FAF Djahid Zefizef, la présentation de l’état d’avancement des travaux des Commissions, ainsi que l’approbation du PV de la réunion du 19 juillet 2022. Par ailleurs, le Président de la Fédération algérienne de football a présidé, dimanche, l’ouverture du séminaire des arbitres qui se déroulera jusqu’au 26 de ce mois au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à Alger, en prévision de la nouvelle saison 2022-2023. Lors de cette cérémonie, le président de la FAF a procédé à l’installation officielle des nouveaux responsables de l’arbitrage algérien, en l’occurrence : Djamel Haimoudi,Viceprésident de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), Rachid Medjiba, Directeur technique national de l’arbitrage (DTNA) et le Mauricien LIM Kee Chong, Directeur du développement de l’arbitrage (DDA). Le Président ZEFIZEF a saisi cette occasion, en prélude de ce séminaire de préparation de la nouvelle saison footballistique 2022/2023, pour rappeler l’importance du dossier arbitrage dans le programme du nouveau bureau fédéral et l’intérêt qui lui est accordé. Le premier responsable de la FAF a mis l’accent sur la nécessité de rehausser le niveau de nos arbitres et de l’arbitrage algérien en général, et ce, dans le cadre d’une nouvelle stratégie sur les trois prochaines années, soit jusqu’en 2025, souligne la même source. La démarche prônée par la nouvelle équipe de la CFA vise plusieurs objectifs à la fois, notamment «la formation en recourant aux toutes dernières techniques et technologies d’arbitrage, le rajeunissement du corps arbitral, le suivi-évaluation des arbitres, arbitres assistants et assesseurs, et bien d’autres volets que prendra en charge le Mauricien LIM, connu et reconnu comme étant l’un des meilleurs instructeurs FIFA et CAF», a expliqué la FAF.