<span style='text-decoration: underline;'>AGO de la FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs points seront débattus le 27 octobre à Alger</span>

Plusieurs points seront débattus lors de l’Assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne de football (AGO/FAF), prévue mardi prochain (27 octobre) à Alger, avec comme principal sujet, la présentation des bilans moral et financier de l’exercice 2019, a indiqué l’instance.

Outre la présentation de ces deux bilans, «il se sera procédé à l’approbation du procès-verbal de l’AGO du 2 mai 2019», avant d’aborder plusieurs autres points, inscrits à l’ordre du jour. «Les membres de l’Assemblée générale souhaitant soumettre des propositions concernant l’ordre du jour et/ou des questions sur le contenu des différents rapports sont priés de les communiquer par courrier électronique, au plus tard le jeudi 22 octobre» a indiqué la FAF dans un communiqué.

«Pour des raisons organisationnelles, les membres de l’Assemblée générale sont également priés de confirmer leur participation en complétant le formulaire qui leur a été transmis et de le retourner au plus tard le jeudi 22 octobre à la même adresse électronique» a ajouté l’instance fédérale, avant d’insister sur le respect des mesures sanitaires, relative à la lutte contre la pandémie du coronavirus. «La FAF rappelle et insiste sur le respect en toute circonstance des mesures barrières, édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, et invite les membres participants à l’AGO de se munir d’un test PCR (72heures) pour pouvoir prendre part aux travaux de ladite assemblée.