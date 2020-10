<span style='text-decoration: underline;'>Sécurisation de l’alimentation en AEP</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs projets en cours de réalisation</span>

Plusieurs projets pour la sécurisation de l’alimentation eu eau potable (AEP) de la wilaya d’Oran sont en cours de réalisation, a annoncé dimanche le directeur par intérim des ressources en eau (DRE) de la wilaya d’Oran Boumediene Smain.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur «la situation de l’alimentation en eau potable» animée conjointement avec les cadres de société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), M. Smain a affirmé que plusieurs projets sont en cours de réalisation pour mettre un terme aux perturbations enregistrées dans différentes localités de la wilaya d’Oran.

S’agissant du côté ouest de la wilaya, qui a connu des perturbations les derniers mois, la DRE a récemment reçu l’autorisation du ministère de tutelle pour acheminer quelque six millions de m3 du barrage de «Sekkak» pour le remplissage du cratère de «Dzioua», utilisé pour alimenter la partie ouest de la wilaya (les amandiers, Boutelilis, Maravel, entre autres). Le pompage pour remplir le cratère de «Dzioua», une retenue collinaire d’une capacité de 13 millions m3 située dans la wilaya de Ain Temouchent, a déjà commencé, a-t-on rappelé, ajoutant que cette réserve naturelle d’eau a connu récemment une baisse inquiétante du niveau d’eau. Cette opération permettra ainsi de stabiliser les besoins en eau des communes de la zone ouest de la wilaya d’Oran. Sur un long terme, la DRE a proposé la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer (SDEM) à Cap Blanc, d’une capacité de 200.000 m3, qui sera en mesure de sécuriser l’’P du côté ouest, dont les besoins sont estimés à 180.000 m3, sur le long terme. S’agissant du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» qui connaît également d’importantes perturbations, un projet pour la réalisation de deux réservoirs d’une capacité de 10.000 m3 chacun, en plus du projet de deux stations de pompage, sont également prévus. Le pôle urbain est actuellement alimenté par un réservoir d’une capacité de 2x 5.000 m3, «insuffisant pour couvrir les besoins les habitants de la localité», a-t-on relevé. M. Smain a, par ailleurs, rappelé que les travaux sur le projet de la déconnexion de la «SDEM» d’El Mactaa du système MAO, ont été lancés. Ce projet augmentera la capacité de production de l’eau tout en garantissant une autonomie d’approvisionnement entre la «SDEM» d’El Mactaa et le «MAO».

L’alimentation de la commune de Oued Tlélat, à partir du réservoir «Araba», a également été renforcée avec un projet qui comporte une station de pompage, un réservoir d’une capacité 15.000 m3 et un canal de transfert de 34 km en réalisation au niveau de la localité de «Toumiate». Le directeur de la SEOR, Heleili Oussama, récemment designé à la tête de l’entreprise, a, pour sa part, indiqué que la priorité serait de sécuriser l’alimentation en eau potable et l’amélioration de la communication avec les abonnés. Concernant son plan d’action, le responsable de la SEOR a affirmé que le dernier trimestre de 2020 sera dédié aux actions d’urgences pour atténuer les perturbations et les coupures d’eau, et la concentration des efforts contre les grandes fuites, alors que le développement des grands projets structurant sera établi dans une feuille de route pour les années 2021, 2022 et 2023.