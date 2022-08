<span style='text-decoration: underline;'>PÊCHE MARINE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs projets en étude</span>

Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques au niveau de la wilaya d’Oran va bénéficier de plusieurs projets .Ces derniers ont trait aux activités de la pêche.

De ce fait ,pour pouvoir réaliser ces projets ,les services de la direction de ce secteur lancent plusieurs étapes pour le bon déroulement de ce programme .En premier lieu , une commission constituée de plusieurs membres va procéder à étudier en détail ces projets pour pouvoir débattre certains points importants et faire des propositions en matière d’idées par la suite pouvoir les concrétiser. A cet effet, toutes les dispositions seront prises sur tous les plans ainsi que tous les moyens seront déployés et tous les efforts seront fournis pour le suivi , la réalisation de ces opérations avec succès et pour veiller à leur déroulement selon les normes exigées . Le but est d’apporter un plus à ce secteur important qui représente une richesse pour la wilaya et d’essayer aussi par la même occasion de booster l’économie locale ,de développer et d’améliorer ce domaine.

Bekhaouda Samira