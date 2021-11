<span style='text-decoration: underline;'>Chute de neige</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs route coupées à la circulation</span>

Une vague de froid, chute de température et la neige frappent différentes régions du pays depuis quelques jours. Résultat, plusieurs routes ont été fermées à la circulation.

En effet, selon le bilan de la protection civile, plusieurs routes ont été bloquées et fermées à la circulation suite aux chutes de neige à travers les différentes régions du pays. Il s’agit, selon la même source, de la wilaya de Bouira, où la route nationale N° 33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou notamment au niveau de la commune Saharidj, est bloquée. Même constat à Tizi Ouzou, sur la route nationale N° 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, au niveau de Tirrourda dans la commune d’Iferhounen. La route wilayale N°253 reliant la wilaya de Tizi Ouzou au niveau d’Iferhounen et la commune de Chaleta d’Akbou dans wilaya de Bejaia., connaissent les même difficultés

A Sidi Bel Abbés sur l’autoroute est – ouest reliant de la wilaya de Tlemcen et Sidi Bel Abbés précisément au niveau de la commune de Sidi Yakoub. Le bilan de la PC a souligné que des difficultés ont été également enregistrées au niveau de la route wilayale N°39 reliant la commune de Daya et la commune de Tandmit, ainsi qu’au niveau de la route nationale N°13 reliant la commune de Daya et Telagh. Une autre route est également bloquée à cause des intempéries. Il s’agit de la route nationale N°56 reliant la wilaya de Ouargla et la wilaya de Touggourt.

Il est à rappeler que les wilayas concernées par les chutes de neige, selon le BMS de météo Algérie, sont Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saïda, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret et Tissemsilt. La même source prévoit que l’épaisseur des neiges atteindra entre 5 et 10 cm durant la validité de BMS. Les chutes de neige, accompagnées de rafales de vent sous orages, concerneront également les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Batna et Khenchela.

Noreddine O