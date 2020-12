<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 - Sanctions </span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Casoni (MCO) suspendu jusqu’à son audition</span>

L’entraîneur français du MC Oran Bernard Casoni, a été suspendu jusqu’à son audition par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), lors de la séance prévue lundi 28 décembre (11h00), a annoncé jeudi la LFP sur son site officiel.

Par ailleurs, les deux gardiens de buts du NC Magra, Bouhalfaya Zakaria et Necir Abdelmalek, expulsés mercredi lors de la défaite concédée à domicile face à la JS Saoura (0-2), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, ont écopé chacun de deux matchs de suspension ferme pour «faute grave», précise la même source. En revanche, Belmessaoud Kamel (CS Constantine) et Bourahla Mohamed El-Said (NC Magra), ont écopé d’un match de suspension, respectivement pour cumul de cartons et contestation de décision. Enfin, l’USM Bel-Abbès a écopé d’une amende de 200,000 dinars pour «absence de l’entraîneur sur la main courante», alors que le CABB Arreridj s’est vu infliger 40,000 dinars d’amende pour «conduite incorrecte».