<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊTS</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs tonnes d’aides aux sinistrés des incendies arrivent à El Taref</span>

Des dizaines de camions chargés de plusieurs tonnes d’aides humanitaires sont arrivés, jeudi après-midi, à El Tarf en provenance de diverses wilayas du pays en vue d’être distribués aux sinistrés des incendies de forêts enregistrés dans cette wilaya.

C’est ce qu’a indiqué jeudi à l’ Aps la directrice de l’action sociale et de la solidarité Samia Djaweb, précisant que ces aides se composent de produits alimentaires (semoule, huile, sucre), de couverture, de matelas, de médicaments et de matériels pharmaceutiques envoyés par les wilayas de Guelma, Sétif, Tébessa, M’sila et Alger. La même responsable a salué le rôle de la société civile dans l’appui à ces opérations de solidarité la qualifiant de « bras humanitaire des pouvoirs publics. » Pour sa part Azzedine Djilali, directeur de wilaya de l’éducation et membre de cette cellule de crise a indiqué que les établissements scolaires disposant de demi-pension ont été mobilisés en application de la recommandation de la cellule de crise installée à la suite de ces incendies. Il a affirmé que le CEM Bousaha-Ferrikh de la commune d’El Kala a été ainsi mobilisé pour assurer des repas chauds à plus de 150 familles sinistrées à la suite de ces incendies après une demande faite par le président de l’Assemblée populaire communale de cette collectivité locale, Kamel Halkoum. Il est à rappeler dans ce sens, que les services de la Protection civile ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, 118 foyers d’incendies dans 21 wilayas de l’Est du pays principalement à El- Tarf, Souk Ahras, Sétif, Guelma et Skikda. Selon le dernier bilan des même services rendu public jeudi, ces incendies concernent également les wilayas de Constantine, Bejaïa, Mila, Tipasa, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Médéa, Aïn Temouchent, Bouira et Jijel. A cet effet, la DGPC a procédé à l’envoi de renforts humains et matériels constitués de 1700 agents et de 280 camions anti-incendie. Les feux survenus dans la wilaya d’El-Tarf ont fait 30 morts à El-Kala et 161 blessés. A souk Ahras, les feux de forêts ont fait 5 morts et 65 blessés légers (4 cas de brûlures légères et le reste des cas d’asphyxie) qui ont été secourus par les éléments de la Protection civile. Les mêmes services ont fait état de 10 agents souffrant de difficultés respiratoires.

Noreddine Oumessaoud