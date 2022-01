<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs universités suspendent les cours pendant 10 jours</span>

Après la décision de la fermeture des écoles, pour une période de 10 jours, c’est au tour de plusieurs universités de fermer à leurs tours les portes.

En effet, lors de sa dernière décision le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture des écoles pendant 10 jours, en raison de la grave propagation de la Covid-19 dans le pays et dans le milieu scolaire, le président de la République a laissé le choix pour les universités, en disant qu’il appartient à leurs responsables de les fermer ou non en tenant compte du calendrier des examens, et de la possibilité de les reprogrammer pour les étudiants.

Sur ce sujet, hier samedi plusieurs universités à l’image de Saïda, Béjaia et autres ont décidé de suspendre les études pendant 10 jours, soit jusqu’au 30 du mois en cours. Afin de limiter l’étendue de la pandémie, il a été décidé de suspendre les études pour une période de 10 jours.

Ainsi, il sera question de suspendre les études en mode présentiel, la fermeture des résidences universitaires devant les étudiants proches, tout en gardant ceux du grand Sud et les étrangers. Mais, selon les communiqués des universités, les études se poursuivront en mode à distance.

A rappeler que le Président, Abdelmadjid Tebboune avait réuni mercredi passé, en urgence le Comité scientifique, le premier ministre, le directeur du cabinet de la présidence de la République et les ministres et des responsables des services de sécurité, suite à l’annonce du nouveau bilan des contaminations en 24 heures qui est passé de 810 nouveaux cas mardi à 1359 le lendemain.

« Après une discussion approfondie sur l’évolution de l’épidémie, et les mesures préventives à prendre, il a été unanimement noté que la situation épidémiologique dans notre pays est maîtrisée, malgré la propagation rapide des infections, notamment en milieu scolaire », avait noté le communiqué de la présidence de la République.

Les autorités n’ont pas cessé d’appeler les citoyens à aller se vacciner contre la Covid, qui selon les experts, reste le seul moyen d’atteindre l’immunité collective, surtout «après qu’il a été constaté que 94% des décès du Covid-19, n’ont pas été vaccinés». L’autre consigne est bien évidemment la «nécessité de respecter toutes les mesures préventives, dans les commerces, les espaces publics». En cas de non respect des mesures barrières, il sera question de « fermeture immédiate» des commerces et aussi de l’arrêt des transports publics.

Noreddine Oumessaoud