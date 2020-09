<span style='text-decoration: underline;'>BAC 2020</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes pour les inscriptions universitaires</span>

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, jeudi à Alger, que la procédure d’orientation, de préinscription et d’inscription définitive des nouveaux bacheliers de cette année «se fera exclusivement suivant le mode numérique».

S’exprimant lors de la signature de la circulaire ministérielle relative à l’orientation et l’inscription des bacheliers de 2020, le ministre a précisé que la procédure d’orientation, de préinscription et d’inscription définitive «se fera exclusivement en mode numérique», ajoutant qu’»outre les procédures effectuées suivant ce mode, la prochaine rentrée universitaire verra l’organisation de portes ouvertes exclusivement en ligne avec activation du mécanisme e-paiement pour les droits d’enregistrement». Pour les nouveaux bacheliers, il a été décidé, à l’exception des branches des sciences médicales, l’annulation de la moyenne nationale dans les branches des sciences et techniques des activités physiques et sportives, les écoles normales supérieures (ENS), les sciences vétérinaires et les sciences politiques.

Il s’agit également de prendre en charge les candidats qui ont échoué aux examens d’accès aux ENS et aux instituts des sciences et techniques des activités physiques et sportives , en les orientant automatiquement vers leur choix suivant non subordonné à l’examen dans le cadre du respect des moyennes minimales».

Il sera adopté 6 choix au minimum et 10 autres au maximum, à condition que deux choix au moins concerneront des formations de licence à inscription locale ou régional. Cette étape qui sera lancée après connaissance des moyennes minimales pour accéder aux différentes formations, ne concerne que les bacheliers qui n’ont obtenu aucun choix à la suite de la première étape. Il sera accordée à cette catégorie une deuxième chance à travers les 6 choix disponibles, à condition que deux choix au moins concerneront la formation de licence à inscription locale ou régionale et ce en tenant en compte les moyennes minimales pour accéder aux différentes formations. A été maintenue la même procédure d’orientation des lauréats avec mention excellent, ainsi que l’annulation de la condition relative à la circonscription géographique. Concernant les bacheliers retenus dans les classes préparatoires des écoles supérieures, les concours d’accès au deuxième cycle au niveau de ces écoles seront limités au classement conformément à la loi d’orientation de l’enseignement supérieur, a ajouté le ministre.