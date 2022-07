<span style='text-decoration: underline;'>USTOMB</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers</span>

Les services de la direction de l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran (USTOMB) organisent des portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers.

La manifestation à débuté hier et se déroule au niveau de la salle des conférences de cette université. Cet évènement s’étalera jusqu’au 20 juillet. Des enseignants universitaires sont présents sur les lieux durant cette période pour informer et pour conseiller les nouveaux bacheliers qui viennent en grande partie accompagnés de leurs parents pour les encourager et les aider à choisir la spécialité voulue pour ce cycle supérieur . Cette opération fait partie du vaste programme des différentes étapes en préparation de la prochaine rentrée universitaire 2022- 2023. De ce fait des dépliants d’information sur les formations proposées dans cette université sont offerts aux jeunes bacheliers au niveau des différents stands qui sont tenus à l’occasion dans cet espace. Pour cette rentrée ,l’Ustomb offre quelque 3500 places pédagogiques pour les nouveaux bacheliers soit 2000 pour la spécialité des sciences et de la technologie, 450 pour celle des sciences de la nature et de la vie ,400 pour celle des sciences de la matière ,200 pour celle de l’architecture, 300 pour celle des mathématiques et de l’informatique et 150 pour l’institut de sport.

Bekhaouda Samira