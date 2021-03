<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes sur la création d’entreprises par les jeunes</span>

Sous l’égide du wali, l’assemblée populaire de wilaya organise pendant deux jours, hier et aujourd’hui, des portes ouvertes destinées à sensibiliser et inciter les jeunes, notamment les porteurs de projet à créer des micro entreprises.

Ainsi, hier, dans la cour de l’APW, plus de quinze chefs d’entreprises activant dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage de poissons, de l’énergie renouvelable, de l’électronique, de l’artisanat, et les représentants du bureau des relations université, entreprises (porteurs de projets) de l’académie de l’innovation et de la création, de l’ANGEM, ANSEJ, CNAC, de la Badr, ont dressé stands, exposant leurs produits et dépliants expliquant leur mission. Le wali a inauguré les portes ouvertes et visité l’exposition en compagnie du P/APW. A chaque stand, des explications relatives à l’entreprise ou à l’organisme ont été fournies au wali, celui-ci a assuré les créateurs d’entreprises grâce aux crédits accordés par les dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes et les porteurs projets de son soutien. La chambre de commerce et d’industrie était présente. Des chefs de micro entreprises se sont plaints au wali pour signaler pareils cas. Le wali a annoncé que de pareilles portes seront organisées par l’APW dans les chefs lieu de daïras de la wilaya.

Charef.N