<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes sur la Sonelgaz</span>

L’agence commerciale de la Sonelgaz sise au boulevard la Macta de Sidi Bel Abbès a abrité dans la journée de jeudi dernier, des portes ouvertes sur le groupe Sonelgaz qui fut créé en 1969.

Un film documentaire a été exposé ainsi que des posters et dépliants relatant le parcours de la société durant plus d’une cinquantaine d’années. Cers portes ouvertes permettent aussi au large public belabbésien de se renseigner sur les modalités de s’acquitter de ses factures de gaz et d’électricité par voie électronique grâce au réseau internet et les sensibiliser sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique surtout avec l’utilisation des appareils de climatisation en cette période de forte canicule. Pour sa part, la société de distribution du gaz et électricité (SDO) de Sidi Bel Abbés met à la disposition de citoyens un numéro vert, le 3303 dans le but de signaler les fuites de gaz et les accidents domestiques liés à l’utilisation des appareils de froid et de chauffage.

M. Bekkar