<span style='text-decoration: underline;'>Voile/manifestation - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes sur la voile au complexe des Andalouses</span>

Des portes ouvertes sur la voile, avec comme thème la promotion de cette discipline dans le milieu féminin, ont été organisées mardi au niveau du complexe touristique des Andalouses d’Aïn El Turck (Oran).

Cette manifestation, organisée par la ligue oranaise de la voile, a attiré la grande foule, notamment issus du milieu scolaire et universitaire. « C’est une aubaine pour faire connaître davantage cette discipline dans le milieu féminin où nous avons remarqué qu’il y a de moins de moins d’adeptes de ce sport, malgré la belle réputation de nos sportives dans ce registre au prix de leurs performances dans les différentes compétitions nationales et internationales», a déclaré à l’APS le tout nouveau président de la ligue oranaise de la voile, Nazim Addou. Il s’agit, en fait, du premier évènement organisé par le nouveau bureau exécutif de la ligue en question, élu il y a à peine deux mois. Les initiateurs de cette action espèrent en profiter pour attirer le maximum d’adhérentes dans un avenir proche. « On sait tous que la voile est un sport qui attire beaucoup de jeunes des deux sexes, sauf que le matériel utilisé coûte très cher. Malgré l’apport de la tutelle et de la direction locale de la jeunesse et des sports, nous n’arrivons pas à couvrir nos besoins, d’où le peu d’intérêt remarqué depuis quelques années pour cette discipline», a regretté Nazim Addou. Malgré cela, les clubs oranais affiliés à la ligue locale, au nombre de six, continuent de s’illustrer sur le double plan national et international. Pas plus tard que la semaine passée, deux sportives du club “”Sindibad’’ sont montées sur le podium de l’épreuve nationale organisée à Jijel. Il s’agit de la championne d’Afrique, Amina Berrichi, et sa coéquipière Fatima Abid. Deux athlètes dont la réussite pourrait bien motiver les jeunes à suivre leur chemin, a souhaité le même responsable, dont l’objectif principal demeure «la relance de la discipline dans l’Oranie», a-t-il insisté.