<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Portes ouvertes sur le beach-tennis au complexe touristique «Les Andalouses»</span>

Des journées portes ouvertes sur le beach-tennis seront organisées vendredi et samedi prochains au complexe touristique «Les Andalouses» (Oran), dans le cadre de la promotion de cette discipline, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Au menu de cette manifestation, figurent des séances d’initiation des enfants et également des adultes, ainsi qu’un tournoi amical opposant des tennismen ayant déjà gagné des échelons dans cette spécialité très peu connue en Algérie, a indiqué, à l’APS, Walid Taleb Bendiab, membre organisateur de ce rendez-vous sportif qui aura lieu au niveau de la plage «Les Andalouses» à Aïn El-Turck (ouest d’Oran). «Ca fait déjà six mois qu’on est en train de sillonner le pays en organisant des portes ouvertes. L’étape d’Oran intervient après celles de Tamanrasset, Béchar, Mostaganem, Alger, Tipasa et Béjaïa», a-t-il déclaré, exprimant sa satisfaction quant à l’engouement suscité chez les enfants et même les adultes. Il a, en outre, fait savoir que les organisateurs, tous des anciens tennismen activant sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis, mettent gratuitement à la disposition des participants le matériel nécessaire pour cette discipline, tout en veillant au respect des règles sanitaires en vigueur de prévention contre le Covid-19.

Le beach-tennis est un jeu de balle avec raquette. Sa pratique ludique a évolué vers un sport consistant à adapter le jeu de tennis aux conditions de plage. Il se joue avec raquette de tennis traditionnelle (raquette pleine) et raquette de tennis classique utilisée en Amérique du nord, a-t-on expliqué. Les premiers terrains de ce sport sont apparus en Italie au début des années 1980. Ce simple jeu de raquette consistant à se renvoyer la balle a vu ses règles s’établir progressivement : utilisation de terrains de beach-volley, descente du filet à 1,70 mètre, organisation de matchs… Les propriétaires de plages voulant distraire agréablement leur clientèle construisirent les équipements nécessaires permettant, ainsi, au beach-tennis de se développer.