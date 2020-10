<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM </span>:<br><span style='color:red;'>Pose de la première pierre de réalisation de 2400 logements location/vente</span>

L e ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Ka mel Nasri a procédé, jeudi dans la wilaya de Mostaganem, à la pose de la première pierre de réalisation de 2.400 logements location/vente «AADL».

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que ce programme d’habitat réparti sur les sites d’El Hachm dans la commune de Sayada (950 logements) et «hai Benyahia Belkacem» dans la commune de Mazaghran (1.450 logements) est le dernier quota dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de la location/vente pour un total de 7.900 logements. Selon les responsables de l’Agence d’amélioration et de développement du logement «AADL «, 900 logements seront réceptionnés sur les sites du Sour et Ain Nouissy (1er novembre 2020) et 700 autres logements pour les sites de Mesra et Sidi Ali (11 décembre 2020). Ces quotas s’ajoutent à 2.400 unités (sites d’El Hachm , Hassi Mameche et Sidi Lakhdar) distribués ce jeudi, en plus de 400 logements au site de Achaacha. Lors d’une rencontre d’évaluation de son secteur au niveau local, le ministre a déclaré que certains programmes d’habitat inscrits ont accusé un retard pour plusieurs raisons notamment de logements publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA) et participatifs (LSP), insistant à la mobilisation des cadres pour rattraper ces retards déplorables pour la relance de la réalisation des logements avec la célérité demandée et la qualité escomptée. La wilaya de Mostaganem a bénéficié, au cours de la période 2015- 2019, de 41.192 logements dont 23.650 ont été réceptionnés alors que le reste des programmes sont toujours en cours (9.477 logements), 1.256 à l’arrêt et 4.294 en voie de lancement, selon les explications fournies par les responsables du secteur. Après la réunion, M. Nasri a présidé une cérémonie de distribution symbolique des clés de 950 logements dont 400 AADL, 300 LPP et 250 LPL dans la commune de Mostaganem. Lors de cette visite, le ministre a également inspecté un projet de réalisation de 300 logements en formule LPP dans la commune de Mazaghran et 270 LPA nouveau programme dans la commune de Mostaganem.