<span style='text-decoration: underline;'>Transport public de voyageurs à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Pour le respect des règles de propreté, d’hygiène et du port d’une tenue vestimentaire décente</span>

Le wali à donné des instructions au directeur de wilaya des transports et aux services de police pour constituer des brigades mixtes qui seront chargées en premier lieu de sensibiliser les chauffeurs de bus et de taxis, ainsi que les receveurs de faire montre du port d’une tenue vestimentaire décente, et d’assurer une bonne qualité de prestation et de tenir dans un bon état de propreté et d’hygiène permanent les moyens de transport. Les voyageurs doivent être satisfaits. En second lieu, les brigades mixtes passeront à l’action répressive adéquate contre les contrevenants.

Charef.N