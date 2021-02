<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Pour non respect d’engagements, l’APC este la DG du tramway d’Alger en justice</span>

En 2015, pour faciliter la construction d’un pont reliant la rue Khettab Abdelkader au quartier EL Arsa dans le cadre de la réalisation de la voie du tramway, un accord a été conclu entre l’APC de Mostaganem et le directeur général du tramway d’Alger pour faire cesser les activités commerciales au marché populaire Ain Sefra et détruire ce centre commercial. Ainsi, un PV a été signé entre les deux parties, stipulant que la direction générale du tramway d’Alger versera mensuellement à chacun des trois cent cinquante cinq (355) vendeurs de fruits et légumes, soumis au chômage, dit huit mille dinars, et de reconstruire ledit marché en vue de permettre aux marchands la reprise de leurs activités, à la fin des travaux du pont.

Mais la DG du tramway n’a pas tenu ses engagements. Elle n’a versé que quelques mensualités (compensations) aux marchands et refuse la reconstruction du marché. Cet état de fait a incité les marchands à manifester leur colère et à se rassembler devant la mairie, revendiquant leurs droits. Ainsi, l’APC de Mostaganem, victime en premier lieu en ayant perdu les recettes financière que lui rapportaient les locations et droits de place, a pris la décision d’ester en justice la direction générale du tramway d’Alger.

A rappeler que la précédente APC a aménagé le marché Ain Sefra pour plus de deux milliards de centimes. Il convient d’indiquer de souligner que les anciens marchands du marché Ain Sefra sont dans une situation sociale très critique.

Charef.N