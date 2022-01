Pour une bonne gestion des espaces verts

Les trois communes de la daïra de Sidi Ali (Mostaganem) ont bénéficié de projets de développement d’une valeur de plus de 1,8 milliard de dinars, a-t-on appris, dimanche, auprès de la cellule de communication des services de la wilaya. Les projets concernent les secteurs des travaux publics (aménagement des routes et ouvertures de voies), de l’aménagement urbain des zones d’ombre, des ressources en eau (canalisations d’alimentation en eau potable et d’assainissement) et des équipements publics, a ajouté la même source signalant que leur financement a été assuré au titre de l’année financière 2021. A ce propos, la commune de Sidi Ali avec ses 56 villages, a bénéficié de 34 opérations de développement d’une valeur de 1,4 milliard DA, dont la plus grande partie a été destinée à répondre aux besoins de la population dans différents domaines, à travers l’étude et la réalisation de plusieurs équipements publics. L’enveloppe financière destinée à la commune limitrophe de Tazgaït (19 villages) a dépassé les 220 millions DA pour réaliser 22 projets de développement, dont les zones d’ombre ont bénéficié de la part du lion (116 millions DA). Les projets portent sur l’aménagement urbain de six (6) zones d’ombre et l’amélioration du cadre de vie de la population, aprécisé la même source. A l’instar des deux localités concernées, la commune d’Ouled Mâala a bénéficié d’une enveloppe financière de 193 millions DA pour réaliser pas moins de 13 opérations, dont le secteur des équipements publics a reçu la plus grande part. Ces projets s’ajoutent à d’autres opérations au profit des collectivités locales, dont l’aménagement du complexe sportif de la commune de Sidi Ali avec 500 millions DA et des projets de raccordement au réseau d’éclairage public au profit des zones enclavées, ainsi que la rénovation d’écoles primaires et l’amélioration des conditions de scolarité dont la restauration et le transport scolaire. Les autorités locales ont décidé, dernièrement, d’attribuer à la commune de Tazgaït 30 aides financières pour la construction de logements ruraux et une contribution supplémentaire de trois (3) millions DA pour la réhabilitation d’une cantine scolaire dans l’une des communes de Sidi Ali.

Par S.Benali