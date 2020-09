<span style='text-decoration: underline;'>BELKACEM ZEGHMATI D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Pour une meilleure réinsertion des détenus</span>

Le ministre de la justice garde des sceaux Belkacem Zeghmati a effectué jeudi dernier une visite d’inspection à Oran. Le premier point de cette visite était le nouveau pénitencier de Misserghine où il a inspecté ce projet d’une capacité de 1000 détenus.

Le ministre a annoncé sur place qu’un nouveau modèle de rééducation sera adopté. Il s’agit de la création d’espaces externes pour les détenus notamment des ateliers d’agriculture et d’artisanat. Un modèle ouvert à l’extérieur du milieu carcéral après que le modèle actuel fermé utilisé suite à la situation qu’a enregistré le pays auparavant a montré ses limites. “La stratégie adoptée jusqu’à présent pour la rééducation des détenus a montré ses limites», dira le Ministre précisant que son département va créer des ateliers extérieurs permettant aux détenus de bénéficier d’une formation professionnelle qui leur permettra de mieux s’intégrer.

Le Ministre a précisé que «la rééducation et la réinsertion sont deux concepts qu’on ne peut dissocier. Le détenu ne peut pas s’intégrer dans la société s’il passe toute la durée de son incarcération dans un milieu fermé sans apprendre quelque chose d’utile» dira t-il. Notons que le nouveau pénitencier de Misserghine permettra d’alléger la pression qu’enregistre Oran, en attendant la finalisation du projet de l’autre pénitencier à Bir El Djir de la même capacité.

Le Ministre a annoncé également qu’un montant de 1 milliard de dinars a été débloqué pour permettre la réception du pénitencier de Misserghine avant la fin du mois d’octobre prochain. Par ailleurs, et suite au décret exécutif n° 20-224 du 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n°97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, Oran aura une cour et 9 tribunaux. Il s’agit de Fellaoucen, Arzew, Es Senia, Ain El Türck, Oued Tlélat, Gdyel, Bir El Djir et El Othmania. Lors de sa visite au tribunal de Cité Djamel qui a été rebaptisé tribunal de Fellaoucen, le ministre a été surpris du nombre des certificats de nationalité demandés quotidiennement par les citoyens.

«Pourquoi on demande le certificat de nationalité à une personne qui dispose d’un passeport et d’une carte d’identité biométrique, alors que ces documents démontrent qu’il est Algérien.» il y’a une demande exagéré de ces deux documents de la part de l’administration. On a avancé en matière de numérisation. Bientôt un décret exécutif sera présenté devant le gouvernement pour décider des cas où les administrations peuvent demandent aux citoyens le certificat de nationalité et le casier judiciaire.

Fethi Mohamed