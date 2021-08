Pour violation de confinement : Une quinzaine de personnes arrêtées au « Sheraton »

Une quinzaine d’individus ont été interpellés par la police jeudi soir au niveau de l’hôtel « el Bey », ex Sheraton. Ces personnes ont été arrêtées pour violation de confinement et non respect des mesures sanitaires et la distanciation sociale, ainsi que la mise en danger de la santé publique. Selon nos sources, les mis en cause ont été interpellés dans une suite , où ils organisaient une fête regroupant des hommes et des femmes. Les faits ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Suite à un appel téléphonique anonyme ,faisant état de l’existence d’un groupe de personnes faisant la fête dans une suite au 17ème étage de cet établissement, les policiers se sont déplacés sur place où ils ont interpellé ce groupe en flagrant délit.

H.B