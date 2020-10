<span style='text-decoration: underline;'>RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE </span>:<br><span style='color:red;'>Pourquoi la symbolique du 1er novembre</span>

La Constitution que voteront les Algériens est l’explicitation du message originelle qui a permis l’émergence de la Nation Algérie. C’est cela que le président a voulu dire aux Algériens. Une manière de souligner un retour aux sources révolutionnaires pour construire un Etat très proche de ce sentiment révolutionnaire qui a animé des millions d’Algériens, un certain 22 février 2019.

Les partisans du « oui » au référendum sur la révision constitutionnelle, continuaient, hier, à sillonner le pays pour convaincre les Algériens de la nécessité d’adopter la révision constitutionnelle. L’enjeu étant de taille, en ce sens que les opposants à la nouvelle Loi fondamentale nourrissent des projets ambigus pour le pays, l’argument contenu dans le slogan de la campagne se justifie amplement. En optant pour «Novembre 1954: la libération, Novembre 2020 : le changement», l’initiateur du référendum qui n’est autre que le président de la République savait certainement la portée du message constitutionnel. L’association de ces deux dates donne, en effet, une profondeur certaine à la démarche présidentielle. Si le chef de l’Etat l’a voulu ainsi, c’est précisément pour rendre un hommage appuyé au tsunami populaire qui ne voulait plus d’une République où les libertés dépendaient du bon vouloir du gouvernant, que l’économie reposait sur l’humeur de certaines pontes du système, que la société civile n’ait droit de cité que pour applaudir les maîtres du moment. Il fallait que tout cela change et c’est le peuple qui a pris la résolution d’en finir avec une version usée de l’Algérie pour s’ouvrir à une autre plus proche de ses aspirations profondes. Le président de la République a saisi le message et l’a traduit à des experts qui en ont sorti un premier jet. Il a été discuté approfondi par les sociétés civile et politique. Le résultat a été un projet de nouvelle Constitution qui repose sur l’idée d’une Algérie plurielle, mais unie. Une Algérie enracinées dans sa triple identité islamique, arabe et amazigh et ouverte sur le monde, une Algérie qui croit au message religieux, mais aspire à en faire un flambeau civilisationnel et non pas politicien. Toutes ces aspirations étaient contenues dans la déclaration du 1er novembre 1954. En un mot comme en mille, la Constitution que voteront les Algériens est l’explicitation du message originelle qui a permis l’émergence de la Nation Algérie. C’est cela que le président a voulu dire aux Algériens. Une manière de souligner un retour aux sources révolutionnaires pour construire un Etat très proche de ce sentiment révolutionnaire qui a animé des millions d’Algériens, un certain 22 février 2019. Les Algériens ont donc rendez-vous avec l’Histoire et ce n’est pas peu dire, puisque le texte que le président de la République leur propose de valider a toutes les chances d’avoir la même force que celui qui les a conduits à l’indépendance du pays. La nouvelle Constitution placera l’Algérie dans une nouvelle orbite. Les citoyens ne finiront pas de se battre pour autant. D’autres révolutions pacifiques sont à venir, mais ce que leur propose Abdelmadjid Tebboune, c’est de capitaliser sur ce qu’ils ont réussi. Et qu’ils valident leur premier pas dans l’Algérie nouvelle un premier novembre est un symbole fort d’un second souffle d’une révolution qui se veut permanente et que tout le monde attend en Algérie.

Yahia Bourit