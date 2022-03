<span style='text-decoration: underline;'>OUED TLELAT</span>:<br><span style='color:red;'>Poursuite de l’opération de vaccination du cheptel</span>

La campagne de vaccination du cheptel contre les différentes maladies entre autres celle de la fièvre aphteuse est en cours dans les fermes .

À cet effet ,les services vétérinaires sont arrivés à vacciner plus de 5000 moutons depuis le début de cette opération au niveau des exploitations agricoles d’Oued Tlelat, elle se poursuit encore pour pouvoir vacciner tout le cheptel des fermes .

Les éleveurs ont été sensibilisés par les vétérinaires sur l’importance et le respect du calendrier de vaccination des animaux qu’ils élèvent pour empêcher qu’ils contractent des maladies et contaminent le reste du troupeau . Cette action de grande envergure permettra de contrôler l’état sanitaire des animaux afin d’éviter toute possibilité de répercussion de maladie ou de germes qui pourraient nuire à leur santé et à celle du consommateur. Le but est de permettre aux éleveurs de maintenir leur cheptel sain et de l’élever selon les normes sanitaires réglementaires exigées.

Bekhaouda Samira