<span style='text-decoration: underline;'>CYCLE DE RENCONTRE À L’IFO</span>:<br><span style='color:red;'>Premier acte lundi sur l’œuvre et la vie d’Ibn Khaldoun</span>

Dans le cadre du programme annuel des activités qu’abrite l’institut français d’Oran, des rencontres sur Ibn Khaldoun sont prévues et se dérouleront sous forme de cycle arabophone ou bilingue.

Ces manifestations permettront des discussions sur des thèmes divers par des spécialistes éminents des sociétés arabes, de sa complexité et de sa richesse culturelle. Concernant le premier acte de ces rencontres, Ibn Khaldoun sera mis à l’ordre du jour. Historien, économiste, géographe, démographe et précurseur de la sociologie, Ibn Khaldoun symbolise la figure idéale du penseur maghrébin. Plus de six cents ans après sa mort, son héritage n’a pas cessé d’être honoré en Algérie, dans le Maghreb et à travers le monde entier. Une table ronde en arabe animée par Mohamed Hamdaoui, directeur du laboratoire « Néo-Khaldounisme, institutions sociales et pouvoir » à l’université de Mostaganem sur l’œuvre et la vie d’Ibn Khaldoun sera tenue lundi en présentiel au niveau dudit institut et a pour but de mettre en exergue son héritage intellectuel et de l’usage qui en est fait, elle sera également tenue en ligne et sera animée par Abdesselam Cheddadi, anthropologue et professeur chercheur à l’institut universitaire de la recherche scientifique, à l’université Mohammed V de Rabat (Maroc) , Khaled Kchir, professeur d’histoire médiévale à l’université de Tunis (Tunisie),par Amara Allaoua, professeur d’histoire à l’université de Constantine , et modérée par Fatma Ousseddik, professeur d’anthropologie et de sociologie à l’université d’Alger . Dans le même cadre, les services de l’institut ont signalé que pour le bon déroulement de cette rencontre selon les consignes sanitaires exigées, toutes les dispositions seront prises.