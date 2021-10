<span style='text-decoration: underline;'>ENTENTE SOUR EL GHOZLANE</span>:<br><span style='color:red;'>Premier test pour le nouvel entraineur Sidi Yekhlef face au JSD</span>

Depuis une semaine, le club pensionnaire de la troisième division groupe centre ouest, l’Entente Sour El Ghozlane relevant de la wilaya de Bouira peaufine sa préparation d’avant saison en prévision du championnat dont le coup d’envoi sera donné les 29 et 30 octobre prochain.

L’arrivée de l’entraîneur Khair-Eddine Sidi Yekhlef a été saluée par le public local car les ambitions sont grandes pour ce club fondé en 1912. Cet été, ce sont sept éléments qui ont préféré aller vers d’autres cieux à l’instar des Morcely Slimane parti au WA Mostaganem, Djemiai Amine et Abdou Charef (CR Bordj Meneail), Zedri Mohamed (CR Zaouia), Ouadah Miloud (MCB Oued Sly), Fouzi Raha (Akbou) et Saadaoui Anis (CAB).De son côté, le président Hamidi Belkacem a procédé depuis près d’un mois à une vaste opération de rajeunissement de l’équipe avec la promotion de neuf jeunes de cru dans l’équipe senior et qui sont Chahab Bakdache (cadet), et les juniors Aziar, Hamdi, Mokhtari, Lazazi, Ait Kara, Boukhalfa, Dahali et Achit. Il y a eu aussi recours à des recrutements étudiés avec les arrivées du milieu Fergag Zoheir et le défenseur Tellab Lazhar (CR Béni Tour) le latéral droit de l’I Boumedfaâ Ardja Abdennour, l’attaquant Touili Sid Ali d’Oued Fodda et les deux ex joueurs de l’équipe du sud du NRB Fenoughil Touhami Mohamed (défenseur), et le milieu Halimi Boualam, l’attaquant Abdat (RA Ain Defla), ainsi que le gardien Amiri Bilal. Tout ce beau monde sera mené par le capitaine Chadli Walid qui vient de renouveler son contrat. La préparation de la nouvelle saison a commencé il y a tout juste une semaine (lundi passé) sous la houlette du coach belabbésien Sidi Yekhlef. Ce dernier qui a accepté ce nouveau challenge nous a avancé que son but est de reconstruire son équipe qui a connu un remaniement de son effectif de près de cent pour cent surtout avec la promotion de près d’une dizaine de juniors et l’arrivée de huit nouveaux éléments. Hier, un match amical devait opposer l’E Sour El Ghozlane au JS Djidjel pour un premier test évaluatif.