<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Premier vol aux Lieux Saints de l’islam pour la Omra après un arrêt de deux ans</span>

Un premier groupe de pèlerins s’est envolé dimanche après-midi de l’aéroport international Ahmed-Benbella d’Oran pour effectuer la Omra après un arrêt de deux années dû à la pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de la Direction de l’aéroport.

«Les vols d’Air Algérie vers les Lieux Saints de l’islam pour effectuer la Omra, à partir d’Oran, ont repris ce dimanche. Un premier vol de l’aéroport international Ahmed-Benbella d’Oran vers l’aéroport de Jeddah a pris le départ, à son bord 300 pèlerins issus des wilayas dans l’Ouest du pays», a indiqué le directeur de l’aéroport, Nedjib Benchenine. Quatre dessertes (dimanche, lundi, jeudi et vendredi) de la compagnie Air Algérie sont programmées par semaine durant le mois sacré, avec une moyenne de 300 personnes par vol, a ajouté la même source. La direction de l’aéroport a pris un ensemble de mesures, notamment la mise en place de quatre caméras thermiques, notamment aux portes de départ et d’arrivée, pour mesurer la température des passagers, en plus de la fourniture du gel hydro-alcoolique, le port du masque et la réouverture des salles de prière au niveau de l’aéroport.

Toutes les démarches pour les pèlerins sont également simplifiées au niveau du guichet d’Air Algérie, de la police des frontières et des douanes, avec obligation d’établir aux pèlerins le pass sanitaire, selon le même responsable.