<span style='text-decoration: underline;'>Abdelmadjid Attar de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Prendre les mesures nécessaires pour relancer le projet de la centrale électrique»</span>

La centrale électrique en cours de construction depuis plus de huit ans au bord de la mer au lieu dit «plage Sonagter» à dix kilomètres à l’est de Mostaganem, par l’entreprise sud-coréenne Samsung, a fait l’objet , avant-hier, d’une visite d’inspection par le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar pour s’enquérir des causes du long retard et de l’avancement des travaux. On s’est aperçu il y a plus de cinq ans quand les travaux avaient bien avancé, que le terrain qui sert d’assiette à la construction de ladite centrale, la plus grande en Algérie prévue pour produire mille quatre cent cinquante mégawatts annuellement, n’était pas en mesure de supporter les différentes installations de fabrication d’électricité.

La profondeur du sol est fragile et bougeait. Donc, il n’y a pas en d’étude géologique appropriée. Ainsi, les travaux de construction furent stoppés, et on a commencé à renforcer le sol dans une longue profondeur par du béton, notamment des plateformes soutenues par des piliers.

Mais l’installation des grandes machines lourdes continue de poser des problèmes. Mais pour le ministre comme six cent quatre millions d’euros sont déjà engloutis, il n’est pas question de déplacer cette centrale vers d’autre lieux. Il faudrait des mesures nécessaires pour continuer les travaux dans le courant du premier semestre ou du deuxième de l’année courante.

La centrale sera fonctionnelle en 2022 ou 2023, selon certaines sources. La future centrale alimentera en électricité la wilaya de Mostaganem et d’autres régions du pays. Elle fonctionnera au gaz dont la canalisation est prête depuis longtemps.

Le ministre a inauguré aussi le lancement d’alimentation en gaz de trente foyers au douar Rouamna dans la commune de Benabdelmalek Ramdane et d’autres projets relevant de son département.

Charef.N