Prendre une option sur la qualification

La sélection algérienne de football tentera de prendre une option dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l’occasion du match en déplacement face au Cameroun, vendredi au stade de Japoma (18h00) à Douala, comptant pour les barrages (aller).

Une ultime étape donc dans une échéance sur laquelle tout un peuple mise pour renouer avec le gotha mondial, après l’absence remarquée de l’Algérie lors du dernier Mondial 2018 disputé en Russie. Outre l’objectif majeur de se qualifier à la plus grande messe du football mondial, l’équipe nationale va chercher à relever la tête à Douala, lieu qui a vu les «Verts» tomber de si haut deux mois plus tôt, en se faisant éliminer sans gloire dès le premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun. Avec un triste bilan de deux défaites et un match nul, les Algériens avaient quitté la compétition la tête basse, et auront à c£ur cette fois-ci de réhabiliter leur image dès cette première manche face au Cameroun, troisième à la CAN-2021. «Les joueurs ont une grande envie d’aller à la Coupe du monde, on ressent qu’il s’agit d’un événement particulier, qui nécessite des mesures particulières. Pour certains, c’est la dernière possibilité de jouer une Coupe du monde. Nous devons tout donner pour aller au Mondial. Les joueurs ont la détermination pour bien faire. Le Cameroun a beaucoup de joueurs qui peuvent être dangereux, mais je ne vois pas l’intérêt de rentrer trop dans le détail de leur équipe», a indiqué le sélectionneur national Djamel Belmadi, lors de la dernière conférence de presse tenue dimanche au Centre technique national de Sidi Moussa. En vue de cette double confrontation face au Cameroun, Belmadi a retenu 24 joueurs, dont l’attaquant d’Al-Wakrah SC (Qatar) Mohamed Benyettou et le défenseur de l’ES Sahel (Tunisie) Youcef Laouafi, convoqués pour la première fois. Il y a eu le retour de certains joueurs tels qu’Adlène Guedioura (Burton Albion/ Angleterre) ou encore Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France), absents de la CAN-2021.

= Vaincre le signe indien =

Pour se préparer sereinement cette première manche cruciale, les «Verts» ont choisi la capitale équato-guinéenne Malabo pour effectuer un stage bloqué de trois jours, au cours duquel Belmadi va concocter son plan de bataille qu’il compte mettre en place face aux «Lions indomptables». De ce fait, Belmadi compte apporter des réajustements tactiques, par rapport aux trois matchs disputés à la CAN-2021, qui ont fait surgir des lacunes, dont l’urgence est de remédier pour décrocher un bon résultat à Douala. De son côté, le Cameroun sera amoindri par l’absence deux joueurs clés évoluant au milieu de terrain : Moumi Ngamaleu (Young Boys/Suisse) et André-Frank Zambo Anguissa (Naples/ Italie), blessés, remplacés respectivement par Souaibou Marou (Coton Sport/ Cameroun) et Arnaud Djoum (Apollon Limassol/ Chypre). Les coéquipiers de l’attaquant Vincent Aboubakar, sous la houlette du nouveau sélectionneur Rigobert Song, bénéficieront des avantages du terrain et du public, et auront à c£ur de l’emporter sur un score sécurisant, avant de se rendre au chaudron du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida, en vue du match retour fixé au mardi 29 mars (20h30). Sur le plan des statistiques, l’Algérie n’avait jamais battu le Cameroun en match officiel. En sept rencontres, les Camerounais comptent quatre victoires alors que trois matchs s’étaient soldés par des nuls. Ce sera ainsi une belle occasion pour les «Verts» de vaincre le signe indien et faire un pas vers le Mondial qatari. Ce match aller sera dirigé par l’arbitre botswanais Joshua Bondo, assisté du Tchadien Issa Yaya (1er assistant) et du Mozambicain Arsénio Chadreque Maringule (2ème assistant). Le quatrième arbitre sera le Seychellois Bernard Hensel Camille, alors que le commissaire au match sera le Congolais Jean Médard Kossa. Le duo de la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage, ndlr) est composé des deux Espagnols, Aléjandro José Hernandez (arbitre principal) et José Luis Munuera Montero.