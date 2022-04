<span style='text-decoration: underline;'>USTOMB</span>:<br><span style='color:red;'>Préparatifs de la journée nationale sur les énergies renouvelables en mécanique</span>

Sous le haut patronage du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les services du laboratoire de mécanique appliquée (LMA) de la faculté de génie mécanique de l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran (USTOMB) lancent les différentes étapes en préparation de la journée nationale sur les énergies renouvelables en mécanique (JNERM 2022).

Cette manifestation sera consacrée à plusieurs axes importants entre autres l’exploitation de l’énergie thermique solaire et le stockage de l’énergie thermique, l’aérodynamique et mécanique des éoliennes ,la turbine hydraulique , et également l’écoulement et le transfert thermique et les biocarburants .

Le but de cette rencontre est de favoriser les échanges en matière des nouvelles avancées de modélisation des systèmes énergétiques pour permettre un développement durable ainsi que pour mettre en exergue ces recherches afin de pouvoir les concrétiser dans les différents secteurs socio-économiques et pour participer à approfondir les relations entre les différents chercheurs dans ce domaine.

Cet évènement sera une opportunité pour les doctorants de présenter leurs recherches et multiplier les efforts pour échanger les expériences scientifiques entre les universités et le secteur socio-économique. A cet effet, les chercheurs dans ce secteur intéressés qui veulent participer sont invités à déposer leurs articles selon les normes réglementaires exigées en suivant le modèle mis à leur disposition.

Ainsi les propositions déposées qui seront approuvées par le comité scientifique seront programmées lors des activités de cette journée sous forme d’une présentation orale ou d’un poster.

Bekhaouda Samira