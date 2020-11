<span style='text-decoration: underline;'>ÉLABORATION DE 50 DÉCRETS ET AMENDEMENT DE 10 TEXTES DE LOIS</span>:<br><span style='color:red;'>Préparation d’un plan de relance économique post-Covid-19</span>

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, le Dr Mohamed Cherif Belmihoub, a annoncé, hier, l’élaboration en cours de plusieurs décrets et lois en prévision du lancement du plan de relance économique prévu après la fin de la crise sanitaire due à la Covid-19.

Pour remédier à la difficile con joncture économique actuelle où plusieurs secteurs ont été impactés par les graves répercussions de la crise sanitaire due au coronavirus, les autorités sont à pied d’œuvre. Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le Dr Mohamed Cherif Belmihoub, a assuré que la première phase du plan de relance économique est en cours d’élaboration.

«La mise en place d’une série de dispositions spécifiques visant à assurer un retour rapide de l’activité économique post-pandémie du coronavirus est en cours», a-t-il fait savoir. Le Dr Belmihoub a précisé dans ce sillage que «grâce au plan de relance économique un système institutionnel a été mis en place, en plus de la révision des textes de lois de certains secteurs». Le ministre délégué a révélé également que la première phase de l’élaboration du plan de relance économique et social est en cours de finalisation. Évoquant la législation, le ministre annonce la fin de l’opération de l’élaboration de 50 décrets ainsi que l’amendement de 10 lois.

«Nous sommes parvenus à un système institutionnel complet avec de nouveaux décrets et de nouvelles lois dans certains secteurs qui étaient auparavant marginalisés et sont devenus des secteurs ministériels. Nous avons atteint 50 décrets et 10 lois qui ont été amendées», a déclaré l’hôte de la Radio nationale. Pour ce qui est des détails du plan de relance économique, le ministre délégué a indiqué qu’il se compose d’axes classés en trois niveaux. Il s’agit, détaille-t-il «De mesures réglementaires et institutionnelles qui doivent être prises dans les plus brefs délais, ainsi que la réflexion sur la mise en place de mécanismes pour le passage à la deuxième phase de réformes qui sera grande et profonde, qui aura lieu en 2021 et 2022, et la troisième phase est prévue en 2024 après trois ans pour obtenir les résultats et les évaluer ensuite».

Par ailleurs, le ministre délégué a mis en avant l’importance du guichet unique dédié à l’investissement qui réglera les problèmes liés à la bureaucratie qui irrite les investisseurs en Algérie, précisant que les instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, insistent sur l’impératif d’ouvrir ce guichet avant la fin de l’année en cours. L’invité de la chaîne de la Radio nationale a affirmé dans ce cadre que les objectifs du guichet unique dédié à l’investissement sont multiples, car, ajoute-t-il, «les investisseurs souffrent de la bureaucratie et de la noncoordination entre les administrations que ce soit au niveau central ou local».

Pour le ministre délégué, le rôle du guichet unique dédié à l’investissement se caractérise par la finalisation de toutes les procédures administratives et réglementaires des investisseurs. Le Dr Belmihoub a assuré qu’un travail se déroule en parallèle afin de simplifier les procédures administratives pour les investisseurs avant d’arriver au guichet unique. Il a enfin insisté sur la numérisation, qui est essentielle pour le fonctionnement du guichet, qui disposera de toutes les données liées aux secteurs concernés par l’investissement, notamment la construction, l’industrie, l’investissement, les impôts et les douanes.

Samir Hamiche