<span style='text-decoration: underline;'>ES-SENIA (ORAN)</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 1 kg de bijoux volé, récupéré par les gendarmes</span>

Une dame s’est présentée dans la nuit de mardi à mercredi à la bri gade de la gendarmerie nationale d’Es-Senia pour déclarer avoir été victime d’un cambriolage.

La victime a fait savoir qu’elle est sortie pour faire une promenade avec son mari. A leur retour à la maison, le couple a été surpris par la disparition du coffre qui contenait des bijoux de la femme.

Une vaste enquête a été ouverte par les gendarmes, et a conduit à l’arrestation de trois individus, auteurs du cambriolage.

Dans un temps record, la victime a pu récupérer son coffre qui contenait près d’un kilogramme de bijoux en métal jaune. Les trois mis en cause ont été interpellés et conduits à la brigade pour enquête. L’affaire suit son cours.

Feriel.B