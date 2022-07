<span style='text-decoration: underline;'>Education</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 11 millions d’élèves attendus à la prochaine rentrée scolaire</span>

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis l’accent, mardi à Alger, sur la nécessité de mobiliser toutes les potentialités en vue de réussir la prochaine rentrée scolaire, où près de 11 millions d’élèves sont attendus dans les trois cycles.

«Compte tenu de l’importance que revêt la rentrée scolaire dans la société algérienne, nous sommes appelés à mobiliser toutes nos potentialités pour la faire réussir sur les plans pédagogique, organisationnel et matériel relevant tous les défis, notamment le nombre des élèves qui ne cesse de croitre», a précisé le ministre, lors d’une conférence nationale des directeurs de l’Education tenue au lycée des mathématiques (Kouba). Selon les estimations du secteur, «près de 11 millions d’élèves tous cycles confondus, sont attendus pour la prochaine année scolaire, dont 425.625 nouveaux élèves qui rejoindront les bancs de l’école pour la première fois, soit une hausse de près de 4,3% du nombre d’élèves». Le parc national d’établissements est passé de 28.457 à 28.839 structures dont 20.272 écoles primaires, 5.909 CEM et 2.658 lycées qui sont équipées de cantines scolaires, a-t-il rappelé. Le secteur prévoir la réception de 587 cantines scolaires (cycle primaire), 86 demi-pensionnats (59 au cycle moyen et 27 au secondaire), outre 13 pensionnats. A cette occasion, M. Belabed a appelé les directeurs de l’Education à «faire preuve de discipline et favoriser le travail collectif, étant les deux clés de la réussite», insistant également sur «le strict respect des consignes, l’application des textes règlementaires régissant l’année scolaire et le suivi de la rentrée scolaire pour palier les lacunes en temps réel et s’assurer du début des cours dans la date précise». Le ministre a donné des instructions à l’effet de garantir une rentrée scolaire réussie telles que «la rationalisation de l’exploitation des ressources humaines, la couverture des régions connaissant un manque en la matière, l’encadrement des 353.000 groupes d’élèves à partir du premier jour de rentrée tout en assurant la disponibilité du livre scolaire et l’ouverture des cantines».

La vente du manuel scolaire au sein des établissements éducatifs maintenue

Par ailleus, le ministre Abdelhakim Belabed a affirmé, que son département n’avait pas renoncé à la vente du manuel scolaire au sein des établissements éducatifs, indiquant que les autres structures et foires dédiées aux livres scolaires «viennent soutenir l’opération de vente et non la remplacer».

M. Belabed a précisé que «l’établissement éducatif fréquenté par les élèves et connu des parents est le lieu privilégié de vente des manuels scolaires», assurant que le ministère «n’a jamais renoncé à la vente de ce manuel, et aux mêmes prix que les années précédentes». Et d’ajouter qu’en prévision de la prochaine rentrée scolaire, 34 points de vente permanents seront ouverts au niveau national, avec au moins un point de vente au niveau de chaque commune, en plus des foires organisées à travers les wilayas et 1.478 bibliothèques privées destinées à cet effet. M. Belabed a également évoqué la possibilité de passer par la vente électronique du manuel scolaire suite au renouvellement d’une convention de partenariat entre l’Office national des publications scolaires (ONPS) et une société privée, avec la garantie du service de livraison.

N.G/APS