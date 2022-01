<span style='text-decoration: underline;'>AU SALON DES ÉCHANGES D’INVESTISSEMENTS ALÉGRO-TURC</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 2.000 visiteurs professionnels</span>

Près de 2.000 visiteurs professionnels en provenance de différentes wilayas dans l’Ouest du pays ont pris part à la première édition du Salon algéro-turc des échanges d’investissements clôturé mardi au Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran.

Cette édition, qui a connu une «forte participation» de près de 2.000 professionnels, a été couronnée, ont souligné les organisateurs, par l’établissement de contacts commerciaux entre des opérateurs économiques algériens et turcs dans le domaine de la construction et des espaces verts, lors de rencontres bilatérales visant à favoriser le partenariat.

Près de 50 opérateurs économiques exposants, représentant des entreprises nationales, turques et mixtes dans divers secteurs, tels que la santé, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, l’énergie, le commerce, les transports et la construction, ont participé à cette première manifestation économique, marquée par l’animation de conférences sur, entre autres thèmes, l’agriculture, les douanes et le commerce en Algérie.

Le salon, organisé pendant quatre jours par «SOS Event» en coopération avec l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, sous l’égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, s’inscrit dans le cadre de la dynamique de relance des activités économiques et du développement des investissements, ainsi que les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie.

La manifestation vise à «encourager les investissements en réduisant les importations, en doublant le processus d’exportation, en créant des partenariats bilatéraux durables et en offrant plus d’opportunités de coopération fondées sur le principe gagnant-gagnant entre les investisseurs de divers secteurs», ont souligné les organisateurs. Le salon vise également à favoriser l’échange d’expériences et de technologies modernes entre les deux pays, à présenter les besoins des différents secteurs et à contribuer à la mise en place de jumelages dans divers secteurs.

Cette manifestation a été marquée par l’application du protocole sanitaire dans le cadre de la prévention contre la Covid-19, notamment le port obligatoire du masque de protection, la distanciation et la mise à disposition de moyens de stérilisation.