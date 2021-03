<span style='text-decoration: underline;'>CHU DE CONSTANTINE/DIABÈTE</span>:<br><span style='color:red;'>Prés de 20.000 consultations médicales recensées en 2020</span>

Près de 20.000 consultations mé dicales de suivi de malades diabétiques ont été recensées au titre de l’exercice 2020 par le centre hospitalo-universitaire «Dr. Benbadis de Constantine» (CHUC), a-ton appris mercredi auprès des responsables du service d’endocrinologie diabétologie relevant de cet établissement de santé.

«Les consultations réalisées par ce service pilote, assurant la coordination entre les différentes structures de santé de la wilaya en matière de prise en charge de cette maladie, concernent des malades issus de plusieurs régions de l’Est du pays», a précisé à l’APS le médecin chef du service d’endocrinologie diabétologie du CHUC, le Pr. Nassim Nouri en marge de la célébration de la journée nationale des diabétiques (24 mars de chaque année).

Ces consultations médicales visant le soutien et l’accompagnement des malades atteints de cette pathologie, ont été réalisées avec la collaboration des six polycliniques réparties sur le territoire de la wilaya de Constantine, selon le même responsable qui a détaillé dans ce même contexte que durant cette même période, environ 400 consultations ont été effectuées par semaine, soit une moyenne de 180 consultations par jour.

Le nombre de personnes atteintes de diabète recensées par le même service a connu une hausse «inquiétante» et dénote une «augmentation» continue des cas, notamment ces dernières années chez la tranche d’âge comprise entre 30 et 40 ans, a déclaré à ce propos Dr. Nouri qui a plaidé pour des “”mesures préventives des complications du diabète’’.

A cette occasion, il a demandé aux malades diabétiques de suivre les conseils de leur médecin, de suivre un régime diététique adapté en plus de pratiquer régulièrement des exercices physiques.

Ce médecin spécialiste a imputé en outre l’augmentation du nombre des malades diabétiques au «diagnostic tardif» de la maladie, ce qui rend difficile, dit-il, tout traitement et nécessite une admission en soins intensifs».

Il a également fait savoir qu’environ 400 malades diabétiques ayant des complications chroniques ont été hospitalisés et traités l’année dernière par des médecins du service d’endocrinologie diabétologie du CHUC.

Opérationnel depuis 1988, ce service assure souvent des séances de sensibilisation et d’éducation thérapeutique en faveur de cette catégorie de malades.

Une initiative, selon le Pr. Nouri, qui demeure «importante et efficace» pour combattre le mal et réduire ses impacts.

Il a expliqué également que la consommation de tabac, le stress, l’obésité, la sédentarité, sont les autres facteurs qui provoquent l’apparition du diabète à l’origine de l’amputation des membres inférieurs et une cause majeure d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance rénale, d’accidents cardiaques et de cécité.

Le taux de diabète à l’échelle nationale qui était de seulement 8 % durant l’année 1998 a presque doublé ces dernières années pour atteindre 14,4 % en 2017, d’après les études réalisées par l’organisation mondiale de la santé (OMS), selon la même source.