<span style='text-decoration: underline;'>SÛRETÉ DE DAÏRA DE BIR EL DJIR</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 225 kg de mercure saisis chez un herboriste à hai El Yasmine</span>

Un joli coup vient d’être réalisé par les services de police de la sûreté de daïra de Bir El Djir. Une quantité estimée à près de 225 kg de mercure a été saisie par les éléments de la sûreté urbaine d’El Yasmine.

La quantité a été saisie chez un herboriste au niveau du quartier précité, a-t-on appris hier de la sûreté de daïra de Bir El Djir lors d’un point de presse organisé au siège de cette structure. En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police faisant état de l’existence d’un herboriste possédant du mercure, une matière chimique,toxique , et dangereuse et munis d’un mandat de perquisition , les éléments se sont déplacés au local de ce fameux herboriste, où ils ont mis la main sur une quantité considérable de cette matière estimée à 224 kg et 500 g . Le mis en cause âgé d’une quarantaine d’années a été présenté hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran «Fellaoucen» pour répondre des chefs d’inculpation de détention et commercialisation de matière chimique prohibée. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il est important de signaler que le mercure est un élément présent dans la nature que l’on retrouve dans l’air, l’eau et les sols. C’est un liquide inodore, d’un blanc argenté, ou rouge qui est dense et mobile. Il n’est pas combustible. Le mercure est très dangereux et il peut être fatal par inhalation et nocif par absorption cutanée. L’exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l’enfant in utero et à un âge précoce. Il peut avoir aussi des effets nocifs sur le système nerveux, l’appareil digestif, l’appareil respiratoire et les reins.

H.B.