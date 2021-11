<span style='text-decoration: underline;'>Batimatec</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 250.000 visiteurs enregistrés lors de la 23ème édition</span>

Près de 250.000 visiteurs ont été enregistrés lors de la 23ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics «Batimatec», qui a pris fin jeudi au Palais des expositions à Alger, selon les organisateurs.

«Près de 250 000 visiteurs – que la forte pluie n’a pu dissuadé-ont parcouru les allées des 6 pavillons d’exposition pendant les 5 jours et profité du climat très professionnel, en rencontrant fournisseurs et opérateurs économiques nationaux et étrangers», a indiqué la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX) dans un communiqué.

Cette édition attendue par les professionnels et le grand public «n’a pas manqué de séduire par le haut niveau des participants et la qualité des visiteurs, après une absence forcée en 2020 à cause de la pandémie du Covid- 19», a souligné la même source. Ainsi, la Safex et son partenaire Batimatec Expo se sont félicités «d’avoir pu réaliser cet exploit et font l’éloge de l’engagement des exposants très fidèles à ce grand rendez-vous sans oublier les milliers de visiteurs et habitués qui ont tous contribué à faire de cette édition un franc succès».

Co-organisé du 7 au 11 novembre par Batimatec Expo et la Safex, ce salon a occupé une superficie d’exposition de 30.000 m2 et a vu la participation de 700 exposants, dont 200 sociétés étrangères en provenance essentiellement de Turquie, Italie, Espagne et France.

Cette 23ème édition a été inaugurée officiellement par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagné par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ainsi que le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-up Yacine El-Mahdi Oualid.

Le Batimatec sera suivi prochainement par 3 autres évènements professionnels qui auront lieu au Palais des expositions et qui sont le salon de l’agro-alimentaire DJAZAGRO, le Salon international des transports et de la logistique LOGISTICAL et le salon de la sous-traitance ALGEST prévus du 22 au 25 novembre, ainsi que la Foire de la production algérienne prévue du 16 au 25 décembre 2021.