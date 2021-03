<span style='text-decoration: underline;'>ANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 30 000 offres d’emploi enregistrées en janvier 2021</span>

L’Agence Nationale de l’Emploi(ANEM) a rendu public le bilan de ses activités pour le mois de janvier passé. En effet, l’ANEM indique que 29 950 offres d’emploi ont été enregistrées durant le mois passé, faisant état de 23 205 placements qui ont été effectués durant la même période.

Ainsi, selon le même bilan, l’activité de placement et de contrôle de l’emploi est une mission de service public dans le cadre de la politique de développement de l’emploi, de l’équilibre régional et de lutte contre le chômage. Ce qui a, précise-t-on, induit une réforme en profondeur du Service Public de l’Emploi, pour l’adapter à l’évolution du monde du travail et aux besoins des demandeurs d’emploi. Le service public de l’emploi est représenté par l’ANEM avec le service public de l’emploi, les organismes privés agréés par le ministre chargé de l’emploi, qui doivent passer convention avec l’ANEM.

Il est à souligner que tout demandeur d’emploi est tenu de s’inscrire auprès de l’agence de l’emploi ou de l’organisme privé agréé. «Tout employeur est tenu de notifier à l’agence de l’emploi ou de l’organisme privé agréé, toute offre d’emploi.», indique-t-on.

A rappeler que l’ANEM a pour missions entre autres d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main d’œuvre et de garantir à tout demandeur et à toute entreprise un service de recrutement efficace et personnalisé.

A noter que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub avait affirmé lundi que la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage figuraient en tête des objectifs stratégiques de la nouvelle politique nationale de développement. Il avait précisé que «l’Algérie nouvelle requiert la participation de tous ses enfants pour amorcer une dynamique socioéconomique qui ne saurait se réaliser qu’à travers la mise en place de nouveaux mécanismes permettant d’exploser les potentiels et d’unifier et coordonner les efforts». Cette démarche, vient pour «concrétiser les engagements du président de la République et mettre en application le plan d’action du Gouvernement notamment dans le volet promotion de l’emploi et lutte contre le chômage, en orientant les investissements vers les domaines d’activité à valeur ajoutée».

Noreddine Oumessaoud