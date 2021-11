<span style='text-decoration: underline;'>Messerghine et Haï Es-Salam</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 5 quintaux de viande impropre à la consommation saisis</span>

Dans le cadre des efforts déployés par les services concerné afin de préserver la santé publique et l’environnement ainsi que la protection du citoyen des intoxications alimentaires, surtout durant cette période où les prix de la viande ont atteint le plafond, deux opérations de saisie de viande impropre à la consommation viennent d’être réalisées par les services de la police et de la gendarmerie nationale durant le week-end dernier,lors de deux opérations distinctes effectuées au chef lieu d’Oran et au niveau de la localité de Messerghine. Deux opérations qui se sont soldées par la saisie de près de 5 quintaux de viande impropre à la consommation.

La première opération a eu lieu jeudi au niveau de la localité de Messerghine, oú 57 kg de viande rouge, 7 kg de viande hachée, et 5 kg d’abats , non conformes à la consommation humaine ont été saisis lors d’un point de contrôle effectué au niveau de la sortie de la localité par les éléments de la police de la protection de l’environnement, relevant du service de la voie publique de la sûreté urbaine extérieure de Messerghine qui étaient accompagnés des représentants de la direction du commerce, ainsi que les services vétérinaires. Les agents ont suspecté une camionnette de marque Chana. La fouille du véhicule s’est soldée par la saisie de la quantité de viande précitée. Par ailleurs , les services de la gendarmerie nationale ont réussi à déjouer une opération de commercialisation de plus de 400 kg de viande rouge impropre à la consommation. En effet, une camionnette de marque Dongfeng a été arrêtée en fin de journée de vendredi par les éléments de l’escadron de la sécurité routière relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran à Haï Es-Salam . La fouille du véhicule suspect s’est soldée par la saisie de 15 moutons égorgés, 12 têtes de moutons ainsi que des abats de bœuf, qui totalisent 400 kg de viande rouge impropre à la consommation. L’expertise vétérinaire à confirmé que les bêtes ont été égorgées d’une façon illégale , et que la viande est impropre à la consommation. A noter que des mesures judiciaires nécessaires ont été prises afin de sanctionner les contrevenants.

Pour rappel , 12 quintaux de viande blanche et rouge impropre à la consommation ont été saisis le mois passé dans une boucherie sise à Gambetta. Le phénomène de la mise en vente illégale de la viande et la mise en danger de la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur, malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par l’Etat.

Feriel.B