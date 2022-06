<span style='text-decoration: underline;'>Stade d’Athlétisme des Castors</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 600 jeunes athlètes à l’affiche</span>

Le stade des Castors d’athlétisme qui vient d’être relooké a regroupé prés de 600 jeunes athlètes débutants dans cette discipline, c’est la ligue d’Oran d’athlétisme qui s’est permis d’organiser cet événement afin de tester le stade.

Les jeunes étaient accompagnés de leurs parents, ce qui a crée une grande ambiance familiale rehaussée et organisée par la ligue. Le président Ammour Brahim et Abaidia étaient sur tout les fronts. Cette compétition s’est bien déroulée grâce à leur expérience. Plusieurs courses ont eu lieu et ces enfants ont fait connaissance avec le cross pour la première fois sous le regard de leur parents et en présence également du champion Guerni, de Benchiha Nacer et quelques membres du COJM d’Oran, le président de la ligue monsieur Ammour Brahim était satisfait des résultats des tests et aussi de la grande participation des jeunes qui ont été tous récompensés. Seul inconvénient, le manque de matériel était apparent. Ce stade a été retenu pour l’entrainement des participants au JM. Ainsi le test semble être positif et c’est tant mieux.

Adda