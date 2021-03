<span style='text-decoration: underline;'>Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 600 participants attendus à la conférence régionale sur les start-up</span>

Quelque 600 participants prendront part à la conférence régionale sur les start-up prévue samedi prochain au Centre des Conventions d’Oran (CCO) Ahmed Benahmed à l’initiative du ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l’économie, a-t-on appris des organisateurs.

Des opérateurs économiques, des responsables de start-up et des étudiants porteurs de projets innovants de 14 wilayas dans l’ouest et le Sud-ouest du pays sont attendus à cette conférence régionale, a indiqué à l’APS, en marge d’une rencontre de préparation de la conférence, Arhab Nassima, sous directrice chargée des incubateurs au ministère délégué chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Lors de cette rencontre, qui verra la participation d’experts en nouvelles technologies, les participants aborderont des sujets en relation avec les technologies liées aux finances et aux assurances, “cloud computing”, le transport et les services logistiques.

D’autre part, cette conférence, organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune, verra l’annonce des lauréats du concours des projets innovants en phase finale qui seront évalués par une commission composée d’experts dans ces domaines.

En marge de cette conférence régionale, une exposition sera organisée sur les start-up, activant dans l’ouest du pays.

Des conférences régionales similaires, abordant différentes thématiques, seront organisées à Ghardaïa, Constantine, pour être clôturées, le mois d’octobre prochain, par une conférence nationale à Alger.