<span style='text-decoration: underline;'>ALGERAC</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 70 organismes sont en cours d’accréditation</span>

Le nombre des organismes accrédités par l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC), devra atteindre 240, très prochainement. Près de 70 sont en cours d’accréditation.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, le directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC), Noureddine Boudissa a indiqué hier que 8 laboratoires d’évaluation de la conformité des produits, relevant du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, devraient être accrédités en 2022.

Selon l’hôte de la Radio nationale, parmi ces laboratoires, celui de Constantine (Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage) et le laboratoire national d’essais situé à Sidi Abdallah (Alger), dont la mission est le contrôle de la conformité des produits, notamment ceux des équipements de chauffage. Le même responsable a, en outre, révélé que 130 organismes et entreprises ont déjà été accrédités par son instance, soulignant que ce nombre devrait être porté à 240 «très prochainement». Près de 70 organismes sont «en cours d’accréditation», a-t-il précisé.

M. Boudissa a cité, parmi les secteurs concernés par l’accréditation d’ALGERAC, la santé. A ce titre, a-t-il indiqué, une convention cadre a été «validée» par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et sera «signée très bientôt» dans le but d’intégrer l’accréditation dans les activités de la santé. Dans ce sens, l’invité de la Rédaction a signalé que l’Algérie est un des «rares» pays en Afrique à avoir instauré la certification biologie-médicale à laquelle seront soumis tous les laboratoires d’analyses biologiques et médicales, qui ont, d’ailleurs, commencé à être accrédités par ALGERAC. Toujours dans le domaine médical, M. Boudissa a annoncé le lancement d’une nouvelle norme l’ISO 13485, qui est la certification des dispositifs médicaux, ce qui est «une première en Algérie».

Par ailleurs, l’intervenant s’est félicité de l’exigence des services des Douanes de rapports remis par les organismes accrédités par ALGERAC pour donner l’aval à l’entrée des produits importés en Algérie.

Concernant le rôle de la normalisation dans l’amélioration de l’exportabilité des produits algériens, M. Boudissa a estimé que la qualité est un critère «déterminant» pour permettre aux produits algériens de pénétrer et surtout bien se positionner sur les marchés étrangers.

Créé par le décret exécutif n° 05-466 du 6 décembre 2005, l’organisme Algérien d’Accréditation (ALGERAC) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. ALGERAC est placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie. L’organisme veille notamment à mettre en place les règles et procédures relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, examiner les demandes et délivrer les décisions d’accréditation aux organismes d’évaluation de la conformité, conformément aux normes nationales et internationales pertinentes et procéder au renouvellement, suspension et retrait des décisions d’accréditation. L’autre mission est d’élaborer des programmes périodiques relatifs à l’évaluation de la conformité et conclure toutes conventions et accords en rapport avec ses programmes d’activités avec les organismes étrangers similaires et de contribuer aux efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle.

Noreddine Oumessaoud