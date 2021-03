<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Prés de deux millions de bombonnes de gaz vendues en 2020</span>

La direction de l’énergie de Sidi Bel Abbés a enregistré durant l’année passée, le chiffre important de prés de deux millions de bombonnes de gaz vendues, soit exactement 1.986.230 bouteilles de gaz vendues en 2020.

La société étatique Naftal a vendu 1.005.604 unités alors que le partenaire privé Souass a vendu 980.626 bombonnes. La direction de l’énergie signe ainsi une baisse de vente durant l’année précédente et cela est lié au raccordement de plus de 5.000 foyers au réseau du gaz de ville à travers tout le territoire de la wilaya de Sidi bel Abbés. En outre, la capacité de production de la wilaya est estimée à 15.000 bombonnes par jour, entre la société Naftal qui produit quotidiennement 9.000 bouteilles et celle du privé la SARL STPP qui produit 6000 unités. Pour sa part, Naftal projette à élargir sa capacité de stockage afin d’augmenter la production. Ce projet concerne l’ajout de quatre nouveaux réservoirs pour stocker le gaz butane et propane. Deux sphères d’une capacité de 2.000 mètres cubes et deux autres de 3.000 m3.

M. Bekkar