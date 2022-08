<span style='text-decoration: underline;'>PLAGES DE TLEMCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Près de deux millions d’estivants recensés en juin et juillet derniers</span>

Près de deux millions d’estivants ont été recensés sur les plages de la wilaya de Tlemcen durant les mois de juin et juillet derniers, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la protection civile de la wilaya.

Les services de la protection civile ont recensé durant les mois de juin et juillet derniers une affluence de 1.941.300 estivants au niveau de 10 plages surveillées dans la wilaya, a indiqué à l’APS la chargée d’information, le lieutenant Djamila Abboudi. Par ailleurs, trois cas de noyade ont été enregistrés sur les 804 interventions de secours où des premiers soins ont été prodigués à des estivants dont certains ont été évacués aux centres de santé les plus proches des plages, a-t-elle fait savoir. La Direction de la protection civile de Tlemcen a programmé des campagnes de sensibilisation à travers les plages, au profit des responsables de centres de surveillance et des agents saisonniers, en plus de l’organisation de sorties aux plages de Tafsout et de Agla relevant de la commune de Honaïne, pour sensibiliser les estivants sur les dangers éventuels dans ces deux plages et au niveau des zones rocheuses, a-t-on indiqué de même source. D’autres sorties sur site sont programmées pour cibler les plages de Aïn Adjroud, Marsa Ben M’hidi et BIeder rattachées aux communes de Marsa Ben M’hidi et M’Sirdi El Faga afin de sensibiliser les estivants sur les intoxications alimentaires, les dangers d’insolation et de baignade risquée, a-t-on indiqué.