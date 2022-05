<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Près de1,5 ha de broussailles ravagé par un incendie</span>

Un incendie qui s’est déclenché lundi soir à Saida a détruit environ un hectare et demi (1,5 ha) de broussailles et de buissons, a-t-on appris des éléments de la Protection civile de la wilaya.

En effet, l’incendie a ravagé environ 1,5 ha de buissons, de broussailles et d’alfa dans la commune d’Ouled Ibrahim. Les agents d’intervention de la Protection civile, appuyés par des éléments de la Conservation des Forêts, ont pu circonscrire cet incendie en un laps de temps, et épargner quelque 500 ha de superficies forestières et agricoles. Les services compétents ont diligenté une enquête pour déterminer les causes de l’incendie. A noter que les services de la Protection civile ont lancé, dimanche, une caravane de sensibilisation aux risques des feux de forêts, dans différentes régions de la wilaya en prodiguant des conseils et des orientations aux citoyens notamment riverains ainsi qu’aux paysans. La superficie totale du couvert forestier dans la wilaya de Saïda est de 160.000 ha.