<span style='text-decoration: underline;'>FORUM DU CRASC</span>:<br><span style='color:red;'>Présentation de l’ouvrage sur l’université post réforme en Algérie</span>

Le centre de recherche en an thropologie sociale et culturelle (CRASC) a organisé hier une rencontre dédiée à la présentation de l’une de ses dernières publications.

Cet évènement a porté sur la présentation du livre intitulé « l’université post réforme en Algérie » par les deux professeurs supervisant sa réalisation, Mohamed Milliani et Rabeh Sebaa, ainsi que la lecture des articles contenus dans cet ouvrage collectif en présence des professeurs contributeurs .Cet ouvrage tente de questionner les diverses problématiques soulevées par l’implémentation de la réforme « LMD de 2004 ». Les diverses participations impliquent la multiplicité des problèmes qu’ont dû résoudre les différentes parties prenantes des universités. A travers l’ensemble des axes abordés, l’ouvrage fournit des réflexions particulières sur des questions aussi diverses que l’orientation future de l’université, du besoin de refonder l’université, du processus de Bologne, d’intrant, de curriculum, de qualité, d’éthique, de réponses apportées à la gestion pédagogique de la pandémie, de la vie estudiantine. Cette étude s’appuie sur les recherches et les expériences d’universitaires à des degrés distincts de responsabilité. L’oeuvre appelle à comprendre toute la complexité de l’entreprise en se mettant de façon critique mais constructive pour une autre université dont les contours ont été définis par la future loi d’orientation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Rappelons que cette manifestation fait partie du cycle des conférences qui relèvent du forum du CRASC.

Bekhaouda Samira