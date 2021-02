Président Tebboune: le changement radical passe par un changement des institutions

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi soir que le changement radical passait par un changement débouchant sur des institutions, “indiscutablement reconnues et admises”, comme revendiqué par le Hirak béni.

“Nous avons mené la bataille du changement des textes et des institutions, comme la revendiqué le Hirak béni et authentique du 22 février 2019”, a indiqué le Président Tebboune dans un discours à la Nation, ajoutant que le changement radical “ne peut être concrétisé qu’à travers des nouvelles lois et institutions”.

“Lorsque les comportements et les mentalités changent, nous parviendrons à des institutions, indiscutablement reconnues et admises, et c’est là l’un des objectifs du Hirak beni”, a-t-il souligné.

Rappelant le dernier amendement constitutionnel, le Président de la République a déclaré “nous avons commencé par l’amendement de la Constitution dans laquelle nous avons inclus toutes les revendications du Hirak”, ajoutant que la nouvelle Constitution “consacre la liberté absolue, tant individuellement que collectivement”.